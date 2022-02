Stand: 04.02.2022 16:47 Uhr Drei Schulen in Südniedersachsen komplett geschlossen

In Südniedersachsen sind derzeit drei Schulen wegen der Corona-Infektionslage geschlossen. Das teilte ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums am Freitag in Hannover mit. Die betroffenen Schulen befinden sich demnach in den Landkreisen Peine und Göttingen sowie in der Stadt Salzgitter. Schülerinnen und Schüler sind dort im Distanzlernen. Insgesamt können rund 13.000 von den etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen derzeit wegen positiver Corona-Tests nicht zum Präsenzunterricht gehen. Zudem sind den Informationen nach 1.080 Schulbeschäftigte betroffen, darunter 970 Lehrkräfte. Landesweit befinden sich an 26 von etwa 3.000 Schulen insgesamt 58 Klassen und Kurse im Distanzlernen.

