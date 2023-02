Stand: 22.02.2023 15:44 Uhr Drei Passanten helfen Polizei bei Jagd auf Ladendieb

Ein Ladendieb ist in Braunschweig gefasst worden, weil drei Passanten die Polizei unterstützt haben. Die Beamten waren am Montagnachmittag alarmiert worden, nachdem ein 25-jähriger in einem Geschäft in der Fußgängerzone eine teure Jacke und ein Parfüm gestohlen hatte. Sie rannten dem Ladendieb hinterher. Dann warf zunächst eine Frau ihre Einkaufstasche auf den Räuber, um ihn aufzuhalten. Und ein Mann habe laut der Polizei versucht, den Mann festzuhalten. Dabei verlor der Ladendieb seine Beute und rannte weiter. Schließlich bot eine Frau einem der Beamten ihr Fahrrad an. Der raste hinterher und konnte eine Funkstreife informieren. Die nahm den Mann schließlich fest. Im Schnellverfahren bekam der Ladendieb am Dienstag vom Amtsgericht sein Urteil: eine Geldstrafe.

