Stand: 16.08.2022 08:56 Uhr Drei Menschen nach Unfall auf regennasser B243 verletzt

Im Landkreis Hildesheim sind beim Zusammenstoß zweier Autos auf regennasser Fahrbahn drei Menschen verletzt worden. Der Wagen eines 19-Jährigen, in dem noch zwei 21-Jährige saßen, war am Montagabend von der B243 abgekommen und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitfahrer des 19-Jährigen wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Autos wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Montagabend waren kurze, aber heftige Gewitter über Teile Niedersachsens hinweggezogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.08.2022 | 08:30 Uhr