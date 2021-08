Stand: 27.08.2021 08:35 Uhr Drei Menschen bei Unfall auf B247 schwer verletzt

Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der B247 bei Duderstadt am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor eine 22-Jährige in einer Kurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Danach stieß sie im Gegenverkehr frontal mit dem Wagen einer 52-Jährigen zusammen. Beide Frauen und ein Beifahrer wurden in den Autos eingeklemmt. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

