Dransfeld: Aus alten Samen sollen junge Erlen wachsen

Bei Dransfeld (Landkreis Göttingen) werden am Mittwoch 280 kleine Schwarzerlen-Bäumchen gepflanzt. Das Besondere daran: Das Saatgut war bis zur Aussaat in diesem Frühjahr mehr als 25 Jahre lang eingelagert. Forstleute bewerten dieses einzigartige Experiment als einen ungewöhnlich langen "Dornröschenschlaf". Denn eigentlich lassen sich Erlensamen nur fünf bis zehn, höchstens 15 Jahre lagern. Eine weitere Besonderheit: Das Saatgut stammt von alten Erlenbäumen, in deren Nachbarschaft die jungen Bäume jetzt anwachsen sollen.

