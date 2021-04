Dorfmoderation Südniedersachsen: Wie Dörfer wieder wachsen Stand: 21.04.2021 16:20 Uhr Wie lassen sich bedrohte Dörfer in entlegenen Gegenden Niedersachsens wiederbeleben? Antworten auf diese Frage gibt das Modellprojekt "Dorfmoderation Südniedersachsen".

Das Projekt, das vor vier Jahren ins Leben gerufen wurde, soll eben diese Dörfer stärken. Am Mittwoch ist eine erste Bilanz vorgestellt worden. 16 Dörfer in den Landkreisen Holzminden, Göttingen und Goslar sind beteiligt, 70 Frauen und Männer sind ehrenamtlich als Dorfmoderatoren dabei. Die Dorfmoderation wurde durch das sogenannte Südniedersachsenprogramm gefördert, ist Vorbild für das ganze Land und soll nun auch fortgesetzt werden.

Manche Dörfer wachsen wieder

Allein im Landkreis Göttingen sind 14 Ortschaften bei dem Projekt dabei - und das auch sehr erfolgreich, hieß es bei der Präsentation der Zwischenbilanz. In manchen Dörfern gibt es tatsächlich einen Zuwachs an Bewohnern. Das scheint so motivierend zu sein, dass bereits mehr als 20 weitere Freiwillige auch zum Dorfmoderator ausgebildet werden wollen. Problem: Wegen der Corona-Pandemie gibt es aktuell keine Fortbildungen, Interessierte müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Bücherei im Bauwagen, Kochabend in der alten Schule

Einige Projektbeispiele: In Hahausen im Landkreis Goslar etwa gibt es eine eigene Bücherei in einem Bauwagen. In Eisdorf bei Bad Grund wurde ein Fahrdienst für Menschen eingerichtet, die nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs sind. In Spanbeck bei Göttingen wurde eine Ladesäule für ein E-Auto aufgestellt und eine alte Schule als Dorfmittelpunkt hergerichtet, wo sich - außerhalb der Coronazeit - regelmäßig die Dorfbewohner zu Kochabenden und Kultur- und Gesangsveranstaltungen treffen. Der Effekt: Immer mehr Familien ziehen nach Spanbeck. Und plötzlich gibt es dort sogar ein Platzproblem - aber auch daran arbeite man schon, heißt es aus dem Dorf. Neubaugebiete sollen entstehen, um so mehr Raum für neue Dorfbewohner schaffen.

