Stand: 17.05.2021 15:17 Uhr Domfestspiele in Bad Gandersheim: Darsteller proben mit Maske

Am Montag haben die Proben für die Gandersheimer Domfestspiele begonnen. Für die Schauspielerinnen und Schauspieler in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) gilt ein strenges Hygienekonzept mit Masken und Schnelltests. Nach einem Jahr Schauspiel-Pause möchte Intendant Achim Lenz das "Dschungelbuch", "Flashdance", "Al Dente", "Die Drei von der Tankstelle" und Goethes "Faust" auf die Bühne bringen. "Wir haben ganz tolle Stücke, wir haben tolle Musik, wir haben tolle Darsteller, die mit uns zusammenarbeiten. Ich denke, dass wir auf jeden Fall in diesem Sommer Zuschauer haben werden, dass wir spielen werden und dass die Festspiele ein großer Erfolg werden", so Lenz zuversichtlich. Die Domfestspiele starten am 20. Juni. Der Kartenvorverkauf ist angelaufen.

