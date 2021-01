Stand: 17.01.2020 08:53 Uhr Digitalpakt: 350.000 für Helmstedter Schulen

Die ersten Fördergelder zum Ausbau der digitalen Infrastruktur an niedersächsischen Schulen fließen nach Helmstedt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Vormittag in der Stadt Bescheide über etwa 350.000 Euro für fünf Grundschulen überreichen. Niedersachsens Schulen bekommen insgesamt mehr als 500 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm "Digitalpakt Schule".

