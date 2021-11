Diess unter Druck: VW informiert heute zur Lage in Wolfsburg Stand: 04.11.2021 09:25 Uhr Am Volkswagen-Stammsitz Wolfsburg kommen heute Beschäftigte zusammen, um von Betriebsrat, Managern und Kontrolleuren mehr über die Krise im Hauptwerk zu erfahren. Derweil kracht es weiter im Konzern.

Das zunächst als große Betriebsversammlung angelegte Treffen wird am Vormittag wegen der wieder angespannteren Corona-Lage jetzt als kleinere "Belegschaftsinformation" organisiert. Die Belegschaftsvertretung erwartet dazu auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, die beide im Aufsichtsratspräsidium sitzen. Der unter Druck geratene Vorstandsvorsitzende Herbert Diess wollte zunächst einen Termin mit Investoren in den USA wahrnehmen, nach heftiger Kritik von Betriebsratschefin Daniela Cavalllo kündigte er aber sein Erscheinen an.

Videos 3 Min Will VW Zehntausende Stellen abbauen? Konzernchef Diess soll geäußert haben, 30.000 Arbeitsplätze seien verzichtbar. (13.10.2021) 3 Min

Kritik am Führungsstil von Diess

Ein Bericht der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt", demzufolge Diess im Aufsichtsrat das Misstrauen ausgesprochen worden sein soll, wurde dem NDR in Niedersachsen allerdings nicht bestätigt. Diess steht seit Wochen unter anderem wegen seines Kommunikationsstils in der Kritik. Sein Rückhalt im Aufsichtsrat soll nicht mehr groß sein. Kern des Streits ist das von Diess geforderte Tempo beim Umbau des Volkswagen-Konzerns hin zur Elektromobilität. Zuletzt hatte er die Belegschaft mit Äußerungen beunruhigt, dass bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland bei VW auf der Kippe stehen könnten. Das Hauptwerk in Wolfsburg - die größte Autofabrik der Welt - ist nicht ausgelastet. Der Betriebsrat fordert deshalb für den Standort mindestens ein zusätzliches Elektroprojekt, das vor dem für 2026 angesetzten "Trinity" kommt.

Druck durch Konkurrenten Tesla und Chipmangel

Unterdessen nimmt auch der äußere Druck auf VW zu. Der US-Autobauer Tesla steht kurz vor dem Start seiner neuen "Gigafactory" für Elektroautos bei Berlin. Zugleich bremsen die Chipkrise und Probleme bei der Rohstofflieferung die Produktion absehbar aus. Zehntausende VW-Beschäftigte müssen seit Monaten immer wieder in Kurzarbeit. 2021 könnte die Produktivität im Wolfsburger Werk auf Werte vom Ende der 1950er-Jahre zurückfallen.

