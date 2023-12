Dieselskandal: Ex-VW-Chef Winterkorn soll als Zeuge aussagen Stand: 29.12.2023 21:16 Uhr Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn soll in einem Musterverfahren von Anlegern im Dieselskandal vor dem Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig aussagen. Er ist am 14. und 15. Februar als Zeuge geladen.

Wie das OLG mitteilte, sollen auch seine Nachfolger Matthias Müller und Herbert Diess in den darauffolgenden Tagen als Zeugen in dem Zivilverfahren gegen VW und die Dachholding Porsche SE vernommen werden. Weitere Termine sind für den 27. und 28. Februar angesetzt. Das Verfahren, welches bereits 2018 in Braunschweig begonnen hatte, wurde zwei Jahre pausiert, weil Winterkorn aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig war. Nun rückt er erneut wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation in den Fokus. Parallel soll auch ein anderes Betrugsverfahren gegen Winterkorn, welches ebenfalls seit zwei Jahren ruht, fortgesetzt werden.

Tausende Anleger fordern Schadensersatz

In Braunschweig klagen Tausende Anleger gegen VW und Porsche, weil sie angeblich zu spät über den Abgasbetrug bei Dieselfahrzeugen informiert wurden und daher massive Verluste erlitten haben sollen. Das Verfahren nach dem sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) soll Anlegern die gemeinsame Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen erleichtern. Wegen des großen Medieninteresses findet es in einem Saal der Braunschweiger Stadthalle statt.

Winterkorn trat 2015 zurück

Am 18. September 2015 war bekannt geworden, dass Volkswagen mithilfe eines versteckten Software-Codes die Abgaswerte der Dieselfahrzeuge gefälscht hatte. Erst am 22. September veröffentlichte der Konzern dann eine Adhoc-Meldung, also eine Pflichtmitteilung an Anleger. Winterkorn war nach dem Auffliegen des Dieselskandals zurückgetreten.

