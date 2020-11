Stand: 30.10.2018 14:37 Uhr Dieselskandal: Ex-Audi-Chef Stadler auf freiem Fuß

Wolfsburg/München. Der frühere Audi-Chef Rupert Stadler kommt unter Auflagen aus der U-Haft frei. Das gab das Oberlandesgericht München bekannt. Stadler dürfe mit keiner der im Ermittlungsverfahren relevanten Personen Kontakt aufnehmen. Zudem müsse er eine Kaution hinterlegen, da weiter Verdunkelungsgefahr bestehe. Auch der dringende Betrugsverdacht gegen Stadler dauere an. Der Manager war im Juni verhaftet worden, weil er im Diesel-Skandal versucht haben soll, Zeugen oder Beschuldigte zu beeinflussen. Der 55-Jährige war am Mitte Juni wegen Betrugsverdachts und Verdunkelungsgefahr in Ingolstadt verhaftet worden. Die Aufsichtsräte von VW und Audi hatten ihn sofort nach der Festnahme von seinen Aufgaben als VW-Vorstand und Audi-Chef entbunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.10.2018 | 14:30 Uhr