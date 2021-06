Dieselskandal: Ermittler durchsuchen Räume von VW und IAV Stand: 24.06.2021 09:19 Uhr Wegen einer möglichen Beteiligung von Mitarbeitern des Autozulieferers Continental an der VW-Dieselaffäre haben Strafverfolger zwei Unternehmen durchsucht.

Am 9. Juni seien Ermittler bei Volkswagen in Wolfsburg und am 17. Juni beim Entwicklungsdienstleister IAV in Gifhorn gewesen, berichtete die "WirtschaftsWoche" (WiWo) am Donnerstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Unternehmen seien aufgefordert worden, Unterlagen beziehungsweise elektronische Daten herauszugeben. Hintergrund sind Informationen zu einer von VW verwendeten Abschaltvorrichtung in einem Dieselmotor, an deren Konstruktion auch Mitarbeiter von Continental beteiligt gewesen sein könnten. "Wir warten derzeit auf die Übermittlung der Daten", so die Ermittler. VW und IAV bestätigten der Wirtschaftszeitung die Durchsuchungen. Conti wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern.

Abgasaffäre hat VW bislang 30 Milliarden Euro gekostet

Volkswagen hatte vor fast sechs Jahren auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, Abgaswerte von Dieselautos in großem Stil manipuliert zu haben. Der Autobauer räumte damals ein, bei bestimmten Dieselmotoren eine Software verbaut zu haben, die den Ausstoß von Stickoxid nur auf dem Prüfstand senkt, nicht aber im Straßenverkehr. Der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn und weitere ehemalige oder aktuelle Manager wurden in der Affäre angeklagt beziehungsweise stehen vor Gericht. Die Affäre hat VW inzwischen rund 30 Milliarden Euro gekostet - vor allem wegen Straf- und Schadenersatz-Zahlungen in Nordamerika.

