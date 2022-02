Stand: 21.02.2022 09:10 Uhr Dieselskandal: BGH verhandelt Schadenersatz bei Neuwagen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt im Abgas-Skandal am Montag in zwei Fällen erneut wegen Volkswagen. Konkret geht es um die Frage, ob Diesel-Besitzer, die zu spät auf Schadenersatz für ihren Neuwagen geklagt haben, doch noch Geld vom Konzern erhalten. Demnach kauften die zwei Kläger mehrere Jahre vor Bekanntwerden der Manipulations-Software jeweils ein neues VW-Fahrzeug. Ihre Klagen auf Rückzahlung des Kaufpreises wurden wegen Verjährung an den Oberlandesgerichten Koblenz und Oldenburg allerdings abgewiesen - die übliche Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Für Gebrauchtwagenkäufer verneinte der Bundesgerichtshof vor einigen Tagen einen solchen Schadenersatzanspruch.

