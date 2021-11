Stand: 16.11.2021 18:44 Uhr Dienstwaffe wieder da - Polizei ermittelt Mann in Hardegsen

Nach tagelanger Fahndung ist eine bei einer Einbrecherjagd verloren gegangene Dienstwaffe eines Polizisten der Polizeiinspektion Northeim wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte die Pistole am Dienstag bei einem Scheunenbesitzer in Hardegsen (Landkreis Northeim). Der Besitzer des Gebäudes sei in der Nacht zu Sonnabend in der Nähe gewesen, als der Polizist die Waffe bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Einbrechers verloren hatte. Dadurch war er in das Visier der Ermittler geraten. Als die Polizei am Dienstag mit einem Durchsuchungsbeschluss und Spürhunden bei dem Mann anrückte, händigte er die Pistole freiwillig aus. Er habe die Dienstwaffe in jener Nacht an sich genommen und in einem schwer zugänglichen Bereich der Scheune aufbewahrt, teilten die Ermittler mit. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Fundunterschlagung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

