Die Wassermelone ist in Niedersachsen auf dem Vormarsch Stand: 17.07.2023 08:46 Uhr Prall, süß und saftig: Die Wassermelone schickt sich an, in Niedersachsen heimisch zu werden. Erste Höfe bauen die Frucht auf ihren Feldern an.

Noch befinde sich der Anbau von Wassermelonen in Niedersachsen "in recht kleinem Maßstab im Experimentierstadium", sagt Wolfgang Ehrecke von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Daher gebe es wenig belastbare Zahlen zu den Erträgen. Der Experte der Landwirtschaftskammer hält den Melonenanbau in Niedersachsen für machbar, sofern die Pflanzen in der Wachstumsphase genügend Sonne abbekämen.

Hof im Kreis Gifhorn erwartet Ertrag von zwölf Tonnen

Landwirt Paul Schofer hat einigermaßen belastbare Zahlen für die Wassermelonen-Produktion - zumindest für Eickenhofer Spargelreich im Landkreis Gifhorn. Der Geschäftsführer des Hofes hat mit seinem Team Melonen auf einer Fläche von 0,3 Hektar, geschützt in einem Folientunnel, angepflanzt. Der Spargelhof erwarte 2023 einen Ertrag von rund zwölf Tonnen, sagt Schofer. "Ende Juli oder Anfang August sind die ersten Früchte reif", so Schofer. Da der lange Transportweg aus Südeuropa wegfalle, könne die Frucht länger reifen. Der Hof Brummelkamp aus dem Landkreis Uelzen setzt inzwischen ebenfalls auf die ursprünglich aus Afrika stammende Frucht. "Wir wollen uns als Gemüsehof breit aufstellen", sagte Philipp Steffan.

Weitere Informationen Melonen: Sorten erkennen, lagern und zubereiten Melonen sind ein guter Durstlöscher, eignen sich aber auch zum Kochen. Welche Sorten gibt es und was unterscheidet sie? (12.07.2022) mehr Gesunde Melonen: Viele Vitamine, wenig Kalorien Melonen sind kalorienarm und gesund. Ihr süßer Geschmack macht sie zu einem erfrischenden Snack im Sommer. Welche Nährstoffe stecken in den unterschiedlichen Melonensorten? (12.07.2023) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.07.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie Landwirtschaft