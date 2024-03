Stand: 25.03.2024 15:18 Uhr Dichter Rauch: Tischlerei in Braunschweig gerät in Brand

In Braunschweig ist im Stadtteil Gliesmarode eine Großtischlerei in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war das Feuer offenbar im Dachstuhl der Halle ausgebrochen, seitdem brennen mehrere Teile des Gebäudes. Es kommt demnach zu starker Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern laut Polizei noch an. Die Ursache für das Feuer ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

