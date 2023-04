Deutschlands wohl ältestes Auto schafft mit Bravour den TÜV

Alt, älter, Benz Victoria: 130 Jahre altes Auto schafft den TÜV Am Montag hat ein fast 130 Jahre altes Exemplar des Modells Benz Victoria in Einbeck (Landkreis Northeim) vom TÜV Nord seine Straßentauglichkeit bescheinigt bekommen. Nun kommt es wieder ins Museum.

Für das eher kutschenähnliche Fahrzeug mit der Modellnummer 99 gelten zahlreiche Sonderregelungen. So darf es ausschließlich tagsüber gefahren werden, weil es nur kerzenbeleuchtete Lampen besitzt. An Bord muss zudem immer eine große Kelle sein, damit die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, wenn abgebogen werden soll - Blinker gab es damals schließlich noch nicht. Im heutigen Verkehr würde der Oldtimer aber noch ganz andere Probleme haben, schließlich beschleunigt der Einzylinder-Motor mit seinen sechs PS das Gefährt auf nur 30 Stundenkilometer.

Oldtimer Benz Victoria ist im PS.Speicher zu bestaunen

Dennoch - grundsätzlich fahrbereit ist nun also nach der Durchsicht der TüÜVExperten. Die sagen, dass der Benz Vixtoria sogar das älteste Auto der Welt sein könnte. Auch bei der letzten TÜV-Prüfung gab es übrigens keine Beanstandungen. "Wir pflegen das Fahrzeug ja ohnehin das ganze Jahr über", sagte ein Sprecher des PS.Speichers in Einbeck, wo es von Dienstag an wieder zu bestaunen ist.

