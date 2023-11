Stand: 23.11.2023 11:31 Uhr Deutschland gibt Artefakte aus Salzgitter an Mexiko zurück

Deutschland gibt am Donnerstag 75 historische Objekte an Mexiko zurück. Das teilte die mexikanische Botschaft in Berlin mit. Sie waren im Depot des Museums Schloss Salder in Salzgitter entdeckt worden. Ein weiteres hatte der Zoll in Leipzig gefunden. Bei den Kulturgütern handle es sich hauptsächlich um menschen- und tierähnliche Gegenstände aus Ton im Stil der Huaxteken. Darunter seien Siegel, Gefäße und auch Schmuck. Sie stammen den Angaben nach von der östlichen Golfküste Mexikos und werden in die Zeitspanne zwischen 300 bis 1500 n.Chr. datiert. Um 1900 gelangten sie nach Angaben der Stadt nach Salzgitter. Die offizielle Rückgabe findet in der mexikanischen Botschaft in Berlin statt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.11.2023 | 08:30 Uhr