Der Schnee ist da: Wintereinbruch im Harz

Wintereinbruch im Harz - nicht der erste, dafür aber flächendeckend: Bilder von Webcams zeigten am Montagvormittag weiße Landschaften und weiteren Schneefall in den Hochlagen des Harzes - zum Beispiel auf Torfhaus und auf dem Wurmberg. Aber auch in niedriger gelegenen Orten wie Clausthal-Zellerfeld oder Hahnenklee lag am Morgen Schnee auf Wiesen und Bäumen. Auf den Straßenverkehr habe sich die weiße Pracht aber nicht ausgewirkt, heißt es von der Polizei in Goslar. Die Winterdienste seien auf Schnee eingestellt, unter anderem in Braunlage. Dort habe es auf höher gelegenen Strecken sogar eine festgefahrene Schneedecke gegeben, berichtete ein Sprecher der Städtischen Betriebe dem NDR Niedersachsen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet über den Tag weitere Schneefälle im Harz.

