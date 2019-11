Denkte: 3.000 Strohballen in Flammen

26.11.2019 08:15 Uhr

In Denkte im Landkreis Wolfenbüttel sind am Montag 3.000 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr lässt die Ballen kontrolliert abbrennen. Der Schaden beträgt 120.000 Euro.