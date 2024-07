Stand: 26.07.2024 18:08 Uhr Demonstration mit Fahrrädern am Schacht Konrad

Rund 100 Aktivisten der "Tour de Natur" wollten am Freitag auf Fahrrädern und Lastenrädern vor dem geplanten Atommüllendlager Schacht Konrad bei Salzgitter demonstrieren. Das hatte die Initiative im Voraus angekündigt. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Schacht Konrad" wollten die Radprotestler demnach am Schachtgelände empfangen und über das geplante Atommüllendlager informieren. Es gehe um die Geschichte des Widerstands gegen das Atommülllager und den aktuellen Stand, hieß es. Die Idee zur "Tour de Natur" ist nach Angaben der Initiative 1991 aus dem Widerstand gegen die sogenannte "Thüringer Wald-Autobahn" A71 entstanden. Die Aktivisten fahren jedes Jahr mit Fahrrädern eine andere Route. In diesem Jahr führt sie von Magdeburg über Hannover bis nach Kassel. Die Teilnehmenden der Tour setzen sich laut ihrer Webseite für eine nachhaltige Verkehrspolitik und Lebensweise ein.

26.07.2024