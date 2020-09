Stand: 21.09.2020 08:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Demonstranten fordern Aufnahme von mehr Flüchtlingen

In Braunschweig und Göttingen haben mehrere 100 Menschen für eine Aufnahme von Flüchtlingen demonstriert. In Braunschweig folgten gestern rund 150 Teilnehmer dem Aufruf der "Aktion Seebrücke", in Göttingen waren es nach Polizei-Angaben 500. Sie forderten, dass Deutschland deutlich mehr als die angekündigten 1.500 Flüchtlinge aus Moria oder anderen Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnimmt.

