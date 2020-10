Stand: 06.10.2020 13:51 Uhr Demo in Holzminden: Delligser kämpfen für ihre Oberschule

Bürger aus Delligsen wollen heute vor dem Schulausschuss des Landkreises in Holzminden für den Erhalt ihrer Oberschule demonstrieren. Seit mehreren Monaten machen sich zahlreiche Delligser mit Protestaktionen für ihre Oberschule stark. Der Landkreis hatte vorgeschlagen, die Schule zu schließen, weil es sich nicht mehr lohne, die Gebäude für einen Millionenbetrag zu sanieren. Im Landkreis müssen vier Ober- und Realschulen für geschätzte 55 Millionen Euro saniert werden. Weil es dem Landkreis an Geld fehlt, hatte der Landrat vorgeschlagen, die vier Schulen zu schließen und stattdessen eine neue große Schule in der Mitte der vier Standorte zu bauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.10.2020 | 17:00 Uhr