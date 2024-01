Defekter Notruf: Verletzte Seniorin wartet elf Stunden auf Hilfe Stand: 24.01.2024 16:28 Uhr Weil der Telefonanschluss nicht funktionierte, hat eine 83-Jährige in Wierthe stundenlang auf Hilfe warten müssen. Anwohner im Landkreis Peine klagen seit Wochen über Probleme mit Festnetzanschlüssen.

Vergangene Woche war die 83-Jährige in ihrer Wohnung gestürzt, erzählte die Schwiegertochter der Seniorin dem NDR Niedersachsen. Dabei brach sie sich den Oberschenkelhalsknochen. Über den Notrufknopf, den die Seniorin um den Hals trug, versuchte sie demnach, ärztliche Hilfe zu rufen. Doch der Notrufknopf ist mit der Telefonleitung verbunden, die laut der Schwiegertochter seit Weihnachten nicht mehr funktionierte. Daran habe ihre Schwiegermutter in der Aufregung aber nicht gedacht.

Videos 3 Min Störung bei der Telekom: Analoge Telefone in Uelzen gehen nicht (23.01.2024) Mindestens 30 Anschlüsse sind betroffen. Gerade für ältere Leute, die kein Handy bedienen können, ist das ein Problem. 3 Min

Nach elf Stunden traf der Notarzt ein

Nachdem sie stundenlang vergebens gewartet hatte, habe sich die verletzte Frau unter Schmerzen schließlich in einen anderen Raum schleppen können, um dort mit ihrem Handy Hilfe zu rufen. Zwischen dem Sturz und dem Eintreffen des Notarztes seien rund elf Stunden vergangenen, so die Schwiegertochter. Inzwischen sei die 83-Jährige operiert worden und auf dem Weg der Besserung. Die Telekom habe versprochen, sich um die Störung zu kümmern. Nicht nur im Landkreis Peine, auch im Landkreis Helmstedt, im Braunschweiger Stadtteil Broitzem und in Uelzen können einige Anwohner über das Festnetz seit Monaten nicht telefonieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.01.2024 | 15:00 Uhr