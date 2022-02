Stand: 09.02.2022 12:59 Uhr "Das Mädchen mit Weinglas" kehrt nach Braunschweig zurück

"Das Mädchen mit dem Weinglas" hängt wieder im Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig. Seit September vergangenen Jahres war das Gemälde des Johannes Vermeer von Delft als Leihgabe in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresdens zu sehen. Nun ist es zurück in Braunschweig und hängt an seinem gewohnten Platz in der Gemäldegalerie des Herzog Anton Ulrich-Museums. "Das Mädchen mit dem Weinglas" entstand in den Jahren 1659/60 und somit nur wenige Jahre vor Vermeers bekanntesten Werk "Das Mädchen mit Perlenohrring".

