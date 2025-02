Dank Crowdfunding: Feuerwehr bekommt eigene Sandsack-Füllmaschine Stand: 21.02.2025 12:30 Uhr Die Feuerwehr in Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) will künftig besser gegen Hochwasser gewappnet sein. Sie hat eine Sandsack-Füllmaschine mithilfe einer Spendenaktion finanziert - mit großer Resonanz.

Innerhalb von gut drei Tagen hatten die Einsatzkräfte die benötigten 14.000 Euro für eine Sandsack-Füllmaschine zusammen. „Wir haben zu Weihnachten 2023 gesehen, wie schnell es uns treffen kann“, sagt Ortsbrandmeister Martin Niehoff. Das neue Gerät soll das Befüllen der Sandsäcke im Ernstfall deutlich effizienter machen. Übriges Geld aus der Spendenaktion soll für weitere Schutzausrüstung, wie etwa ein Förderband für die Sandsack-Maschine, genutzt werden.

Besserer Schutz: Lehren aus historischem Hochwasser gezogen

Das Hochwasser rund um die Feiertage 2023 gilt laut Landesregierung als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Niedersachsen. Historische Regenmengen führten zu großflächigen Überschwemmungen, insgesamt 143.000 Einsatzkräfte waren teils wochenlang im Dauereinsatz. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 161 Millionen Euro. „Nun war es an der Zeit, das Vergangene aufzuarbeiten und sich besser aufzustellen“, erklärt der Gemeindebrandmeister von Katlenburg-Lindau Sven Helmold. Mit der neuen Ausstattung will die Feuerwehr künftigen Hochwassern schneller und gezielter begegnen können.

