Stand: 21.02.2021 14:00 Uhr Dachstuhlbrand in Bad Gandersheim: Polizei vermutet Vorsatz

Die Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag einen Dachstuhlbrand im Landkreis Northeim gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden ist. Den Angaben zufolge brach der Brand in einer Doppelhaushälfte in Bad Gandersheim aus. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei war ein Müllberg im Dachgeschoss in Brand gesetzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2021 | 12:00 Uhr