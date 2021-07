Stand: 11.07.2021 11:13 Uhr Dachplatten an Feldweg entsorgt: Polizei sucht Zeugen

In Wolfsburg haben Unbekannte illegal ihren Müll an einem Feldweg entsorgt. Ein Jogger hatte den Stapel aus Dachplatten am Sonnabend zwischen Neindorf und Heiligendorf entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Möglicherweise seien die Platten mit Asbest belastet. Die Beamten gehen davon aus, dass sie bereits zu Wochenbeginn dort abgeladen wurden. Angesichts von Größe und des Gewicht der Platten dürften diese mit einem größeren Fahrzeug, eventuell einem Kombi oder Transporter, oder einem Fahrzeug mit Anhänger transportiert worden sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Dienststelle in Wolfsburg unter der Nummer (05361) 464 62 15 zu melden. Die Behörde hat ein Strafverfahren wegen der illegalen Verbringung gefährlicher Abfälle eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.07.2021 | 06:30 Uhr