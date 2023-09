Stand: 15.09.2023 21:15 Uhr Dachgeschosswohnung gerät in Brand - 71-Jähriger verletzt

Im Göttinger Stadtteil Weende ist am Freitag eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch der 71 Jahre alte Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Etwa 25 Feuerwehrleute waren vor Ort. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

