Da Vincis "Abendmahl" mit echten Menschen in Braunschweig Stand: 14.04.2022 18:24 Uhr Die Aktion sollte den Gründonnerstag als Beginn der Osterfeiertage ins Bewusstsein rücken: Laiendarsteller haben "Das Abendmahl" von Leonardo da Vinci an neun Orten in Braunschweig nachgestellt.

Dreizehn Teilnehmende zogen am Nachmittag im Gänsemarsch durch die Straßen der Innenstadt. Sie stellten Jesus mit seinen Jüngern dar. An neun ausgewählte Orten deckten die Laiendarsteller den Tisch, setzten sich und begannen zu essen. Dann erstarrten sie - exakt in derselben Position wie Jesus und die Jünger auf da Vincis Mailänder Wandgemälde "Das letzte Abendmahl". Die Aktion "Mahl ganz anders" von Pastor Frank Muchlinsky aus Frankfurt und seinem Team vom Internet-Portal "evangelisch.de" fand unter anderem am Domplatz und vor der St. Magni-Kirche statt. Sie wurde in den vergangenen Jahren bereits in einigen anderen Städten durchgeführt, darunter Hannover und Hamburg.

Eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt

Die Theateraktion soll den Initiatoren zufolge das Abendmahl und Gründonnerstag als Beginn der Osterfeiertage ins Gespräch bringen. Sie wurde bereits in verschiedenen Städten wie Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Kassel aufgeführt. Wegen der Corona-Pandemie war es in den vergangenen zwei Jahren aber nicht möglich gewesen, die Choreografie aufzuführen. Das "Abendmahl" von Leonardo da Vinci ist eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt. Es entstand zwischen 1494 und 1497 und schmückt die Nordwand im Speisesaal des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand.

