DLR in Göttingen testet neuartige Flugzeugflügel

Flugzeuge leichter und dadurch sparsamer zu machen: An diesem Ziel arbeiten derzeit im Rahmen eines EU-Projekts Wissenschaftler aus sechs Ländern. Die Forscher haben zwei neuartige Flügel entwickelt, deren Bauweise bislang nicht möglich war. Die Entwürfe wurden jetzt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Göttingen in sogenannten Standschwingungsversuchen getestet.

Dämpfer bremst das Flattern

Der erste innovative Flügel ist ein Entwurf der Technischen Universität München. Dieser aus Glasfaser bestehende Flügel ist bewusst so ausgelegt, dass er in den Zustand des Flatterns kommen kann. Ähnlich wie eine Fahne im Wind, schaukeln sich dabei Schwingungen immer stärker auf, bis es normalerweise zu einem Bruch kommt. Ein neuartiges Flugregelsystem soll jedoch verhindern, dass ein solch kritischer Zustand eintritt. Dabei werden die äußeren Klappen an der Flügelhinterkante so gesteuert, dass sie wie Dämpfer wirken. Der Flügel kann hierdurch wesentlich leichter und schlanker konstruiert.

Flügel ist 20 Prozent leichter

Ein weiterer Flügel im Test ist der so genannte aeroelastische Flügel. Dieser wurde vom DLR- Institut für Aeroelastik zusammen mit der Universität Delft entwickelt. Er besteht ebenfalls aus Kohlefasern, verfügt aber über besondere Eigenschaften. "Unter Belastung biegt sich der neue Flügel nicht nur, sondern verdreht sich auch deutlich stärker als heutige Tragflächen", so DLR-Versuchsleiter Yves Govers. Dadurch ist der aeroelastische Flügel genauso stabil wie ein Standardflügel, obwohl er 20 Prozent leichter ist. Möglich macht dies nach Angaben des DLR ein speziell optimierter, unkonventioneller Lagenaufbau des Werkstoffs.

DLR-Institut testet zahlreiche Flugzeugtypen

Standschwingungsversuche sind ein wichtiger Bestandteil des Testprogramms von Flugzeugprototypen. Für jedes neue Flugzeugmuster muss die Flattersicherheit nachgewiesen werden. Auf diesem Gebiet ist das Göttinger DLR-Institut für Aeroelastik führend. Die hier ansässigen Forscher haben bereits Prototypen großer Verkehrsmaschinen wie den Airbus A380, A350 oder zuletzt den Beluga XL auf ihr Schwingungsverhalten hin vermessen. In der zweiten Jahreshälfte 2019 sollen die Flügel-Modelle dann auch in einem Flugversuch im bayerischen Oberpfaffenhofen getestet werden.

