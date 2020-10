DLR-Forscher: Alltagsmasken bieten guten Schutz vor Corona Stand: 27.10.2020 17:47 Uhr Alltagsmasken stellen eine wichtige Komponente im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus dar. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Göttingen.

In einem interdisziplinären Gemeinschaftsprojekt mehrerer DLR-Institute untersuchten die Wissenschaftler die Funktions- und Wirkungsweise von Alltagsmasken aus Stoff. Die Wirkung der Masken liege vor allem im Verlangsamen und Umlenken der Atemluft, teilte ein DLR-Sprecher mit. Dadurch leisteten sie den Erkenntnissen zufolge einen Beitrag zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus.

Masken verringern Konzentration von Aerosolen

"Die Versuche zeigen deutlich den positiven Effekt von Alltagsmasken und das, obwohl kleine Aerosole den Stoff durchdringen können", sagte Versuchsleiter Andreas Schröder. Die lokale Konzentration der möglichen infektiösen Aerosole im Raum sinke durch die Masken insbesondere gegenüber Personen, die sich in der Nähe aufhalten.

DLR entwickelt spezielle Technologie

Die Messverfahren des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik werden im DLR normalerweise für die Untersuchung von Strömungen in der Luft- und Raumfahrt genutzt. Im aktuellen Projekt "Aeromask" setzten die Wissenschaftler eine im DLR entwickelte "3D Particle Tracking-Technologie" ein, um an der Verbreitung infektiöser Coronaviren zu forschen. Die Technik ermöglicht es, den Luftstrom des Atmens, seine Ablenkung durch Masken und den damit einhergehenden Transport von Aerosolen in einem mehrere Kubikmeter großen abgeschlossenen Raum bis auf einige Millimeter genau zu verfolgen.

