Coronafall an Gymnasium in Hann. Münden

Wegen eines Coronafalls am Grotefend Gymnasium in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) müssen die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen in Quarantäne. Das teilte die Schule den betroffenen Eltern mit. Auch die Lehrer, die in den Klassen unterrichtet haben, müssen vorerst zu Hause bleiben.

