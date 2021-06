Corona in Niedersachsen: VW setzt weiter aufs Homeoffice Stand: 22.06.2021 15:38 Uhr Die bundesweite Homeoffice-Pflicht wird wohl bald auslaufen. VW hingegen lässt seine Mitarbeiter weiter zu Hause arbeiten. Die Furcht vor der Deltavariante des Coronavirus' ist zu groß.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bereits angekündigt, dass die Regelungen zum Homeoffice wohl Ende Juni aufgehoben werden. Doch Niedersachsens größter Arbeitgeber Volkswagen bleibt vorsichtig. Der Autobauer lässt seine Verwaltungsmitarbeiter weiterhin zu Hause arbeiten. "Die Regelungen zum Homeoffice bleiben bis auf Weiteres bestehen", sagt ein Volkswagen-Sprecher. Wer also nicht zwingend ins Büro muss, arbeitet daheim.

Rückkehr frühestens nach Werksurlaub im August

Ein Corona-Krisenteam prüfe regelmäßig, wie sich die Lage weiterentwickelt, um dann über eine Rückkehr der Mitarbeiter in ihre Büros zu entscheiden, sagte Heiko Lossie, Sprecher des Konzern-Betriebsrats. Klar ist aber, dass eine Rückkehr, wenn überhaupt, erst nach dem dreiwöchigen Werksurlaub im August möglich wäre. Zu groß ist die Furcht, dass sich Beschäftigte im Auslandsurlaub mit der Delta-Virus-Variante infizieren. Daher gelte es, größtmögliche Vorsicht walten zu lassen, sagte Lossie.

Mischung aus Homeoffice und Präsenz

Vom Arbeitgeberverband Braunschweig heißt es, viele Firmen in der Region würden an eigenen Modellen arbeiten, wie sie ihre Mitarbeiter sicher an den Arbeitsplatz zurückholen könnten. Der Großteil setze dabei auf eine Mischung aus Homeoffice und Präsenz im Büro.

