Corona in Bibelschule: 250 Menschen warten auf Testergebnis

Stand: 13.10.2020 19:02 Uhr

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Glaubenszentrum in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim sind mehr als 250 Personen auf das Virus getestet worden. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen.