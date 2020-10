Stand: 13.10.2020 14:37 Uhr Corona im Glaubenszentrum: 265 Menschen in Quarantäne

Nachdem sich zwei Angehörige des Glaubenszentrums in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) mit dem Coronavirus infiziert haben, stehen 265 Bewohner und Mitarbeiter unter Quarantäne. Das teilte der Landkreis Northeim mit. Die betroffenen Personen seien am Montag bereits getestet worden. Die Ergebnisse sollen am Mittwoch vorliegen. Einige Personen zeigten aber bereits Symptome, so der Landkreis.

