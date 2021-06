Corona-Pandemie: Ehe- und Lebensberatung stark nachgefragt Stand: 21.06.2021 14:45 Uhr Die Corona-Pandemie stellt Lebenspartner und Familien vor zahlreiche Herausforderungen. Manche sind inzwischen am Rande ihrer Kräfte angekommen - und suchen Hilfe bei Beratungsstellen.

Bei der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Braunschweig rufen nach Angaben von Leiterin Regine Hain Klienten täglich Klienten an, die um einen persönlichen Beratungstermin bitten. Während des Lockdowns in der dritten Corona-Welle war die EFL nur telefonisch erreichbar, Beratungen per Telefon und Video seien eher spärlich nachgefragt worden. Viele hätten abgewartet oder seien zu beschäftigt gewesen, sagt Hain. Seitdem die Beratungsstelle wieder geöffnet ist, wachse die Nachfrage.

Streit, Vorwürfe, Missverständnisse

Die Probleme hätten sich nicht geändert: Streit, gegenseitige Vorwürfe, Missverständnisse und Kommunikationsprobleme stünden weiterhin auf der Tagesordnung. Eine Zunahme häuslicher Gewalt konnte die EFL laut Hain bislang nicht feststellen. Das bedeute aber nicht, dass es keine Zunahme gäbe. "Leider nehmen Menschen, bei denen Konflikte bis zur Gewalt ausarten, nicht als erstes Beratungen in Anspruch." Sie glaube zwar, dass es Bedarf bei den Paaren geben wird, bei denen sich die Probleme verschärfen. Ob die dann aber auch den Schritt machen, sich zur Beratung bei der EFL anzumelden, dass könne sie nicht einschätzen.

Beratungszuwachs bei steigender Zahl von Arbeitslosen

Das Team der EFL möchte Paare ermutigen, sich bei Konflikten helfen zu lassen - sei es per Videochat, am Telefon oder im persönlichen Gespräch. Und zwar dann, wenn Konflikte oder Enttäuschungen immer wieder auftauchten und Versuche, dies zu ändern, nicht funktioniert hätten, sagte Hain. Mit Sorge blickt das Team der Beratungsstelle auf die in Zukunft möglicherweise steigende Zahl an Arbeitslosen. Das würde den Bedarf an Beratung auf jeden Fall erhöhen, vermuten die Fachleute.

