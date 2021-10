Stand: 18.10.2021 08:59 Uhr Corona: Mobile Impfteams starten in Salzgitter und Gifhorn

In Salzgitter und Gifhorn nehmen mobile Impfteams ihre Arbeit auf. Sie sollen unter anderem niedrigschwellige Impfangebote in den Stadtteilen anbieten. An den mobilen Impfstationen können Bürgerinnen und Bürger ohne Termin eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung bekommen. In Salzgitter startet das Team am Montag in Lebenstedt an der Volkshochschule. In Gifhorn kann ein Team auch für öffentliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Märkte angefordert werden. Verwendet werden die Impfstoffe der Firmen Biontech/Pfizer und Moderna. Wer sich mobil impfen lassen möchte, muss ein Ausweisdokument und, wenn vorhanden, den Impfausweis mitbringen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.10.2021 | 06:30 Uhr