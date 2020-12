Corona-Medikament aus Braunschweig weckt Hoffnung Stand: 18.12.2020 14:41 Uhr Das Braunschweiger Unternehmen Corat Therapeutics hat ein Medikament gegen Corona entwickelt. Im Tierversuch sei es sehr erfolgreich gewesen. Jetzt folgen Studien an erkrankten Menschen.

Bisher haben die Forscher die Antikörper nur an Hamstern getestet - das aber nach Angaben des Unternehmens sehr erfolgreich. Demnach sind mit dem Coronavirus infizierte Hamster, die mit dem Mittel COR-101 behandelt wurden, innerhalb von zwei Tagen genesen. Hamster, die das Medikament nicht erhielten, brauchten den Angaben zufolge eine Woche bis sie den gleichen Gesundheitszustand erreicht hatten.

Medikament verhindert Fortschreiten der Infektion

"Wir freuen uns besonders darüber, dass COR-101 die Menge an Sars-CoV-2 in der Lunge drastisch reduziert hat", sagte der Geschäftsführer Andreas Herrmann. Die Versuche hätten gezeigt, dass das Medikament das Virus im lebenden Organismus effizient neutralisiere und verhindere, dass die Erkrankung weiter fortschreite. Ein Vorteil des Mittels bestehe außerdem darin, dass es nicht die bei einer Corona-Infektion gefürchtete überschießende Immunantwort auslöse. Zudem sei es resistenter gegen Mutationen der Virusoberfläche als andere Antikörper.

Studie mit Corona-Patienten ab Januar

Derzeit arbeitet das Unternehmen intensiv auf einen Start der ersten klinischen Studien im Januar hin. Im Gegensatz zu allen bisherigen Impfstoffstudien würden diese Studien von Anfang an mit infizierten Patienten durchgeführt, so Corat Therapeutics. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Effekt des Medikaments zudem viel schneller nachgewiesen werden kann als in Impfstoffstudien.

