Stand: 13.12.2023 11:10 Uhr Corona-Leugnerin: Flüchtige Ärztin aus Duderstadt gefasst

Eine der bekanntesten Wortführerinnen der Impfgegner- und Querdenker-Szene in Deutschland ist jetzt festgenommen worden: eine Ärztin aus Duderstadt. Sie ist aber inzwischen gegen 30.000 Euro Kaution und Meldepflicht wieder auf freiem Fuß, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Duderstadt auf Anfrage des NDR Niedersachsen sagte. Die 57-Jährige wurde den Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen zufolge bei der Einreise am Flughafen in Zürich festgenommen. Sie war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden. Die Ärztin hatte sich im vergangenen Jahr nach Mexiko abgesetzt und sich so einem bereits terminierten Strafprozess vor dem Amtsgericht Duderstadt entzogen. Sie hatte sich dort wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse verantworten sollen.

