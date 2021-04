Stand: 12.04.2021 08:42 Uhr Corona: Lange Wartezeiten am Braunschweiger Impfzentrum

Im Braunschweiger Impfzentrum in der Stadthalle ist es am Wochenende zu längeren Wartezeiten gekommen. Als Grund nannte die Stadt die geänderten Empfehlungen zur Verimpfung von AstraZeneca. Weil der Impfstoff nur noch an ältere Personen ausgegeben werden soll, hätten alle Aufklärungs- und Anamnesebögen noch einmal neu ausgefüllt werden müssen. Um zukünftig Wartezeiten zu vermeiden, bittet das Impfzentrum alle Betroffenen, vor ihrem ersten Termin auf der Internetseite der Stadt Braunschweig zu kontrollieren, ob es neue Formulare gibt.

