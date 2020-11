Stand: 19.11.2020 09:41 Uhr Corona: Landeskirche nimmt weniger Steuern ein

Die Landeskirche Braunschweig rechnet wegen der Corona-Pandemie mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen. Das sagte Oberlandeskirchenrat Mayer auf der Landessynode in Wolfenbüttel, die am Donnerstag zu Ende geht. Gleichwohl könne der Haushaltsplan für dieses Jahr erreicht werden. Ob Rücklagen genutzt werden müssen, stehe noch nicht ganz fest, so Mayer. Die Landeskirche werde aber trotzdem in den kommenden Jahren investieren und neue Projekte anfassen. Allerdings rechne man auch für die Zukunft weiter mit rückläufigen Steuereinnahmen.

