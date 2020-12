Corona-Kreativität: Restaurants bringen Essen ans Wohnmobil Stand: 04.12.2020 16:44 Uhr Vom Corona-Teil-Lockdown ist die Gastronomie hart getroffen. Einige Lokale in Niedersachsen beteiligen sich jetzt am bundesweiten Trend "Wohnmobil-Dinner", um ein bisschen Geld zu verdienen.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die ein Wohnmobil zur Verfügung haben. Statt einem Platz im Restaurant, wo derzeit aus Infektionsschutzgründen niemand sitzen darf, reservieren sie einen Parkplatz. Dort können sie ihren Camper abstellen und ein Menü von der Karte bestellen. Mitarbeiter des jeweiligen Lokals liefern dann das Essen auf Porzellan-Tellern und die Getränke in Gläsern an die Tür. In Niedersachsen beteiligen sich inzwischen Gastronomiebetriebe in allen Teilen des Landes, wie eine Karte der Facbeook-Gruppe "Wohnmobil-Dinner" zeigt.

Restaurantbesitzer aus Wolfsburg spricht von Volltreffer

Einer der so einen kleinen Ausbruch aus dem Corona-Alltag anbietet, ist Restaurantbesitzer Carlos Vaz aus Wolfsburg mit seinem Team vom "Vidaloca". Seit etwa drei Wochen ist er dabei. Er selbst bezeichnet das als "Volltreffer" im Teil-Lockdown. "An Wochenenden stehen hier schon bis zu 20 Wohnmobile", sagte Vaz. Das Konzept helfe in der weiter unsicheren Zeit ungemein. Oft sei die Tageskasse gut gefüllt und die Gäste zeigten ihre Dankbarkeit für die Abwechslung zum Teil mit etwa mehr Trinkgeld.

Lieferservice bis zur Wohnmobiltür

Die Betreiber der Internetseite "WohnmobilDinner" weisen darauf hin, dass teilnehmende Restaurants zuvor mit ihrem Ordnungsamt die Rahmenbedingungen klären müssen. Auch machen sie deutlich, dass es keine Ansammlung von Personen stattfinden darf und es sich bei dem Angebot um einen Lieferservice des Restaurants handelt - nur anstatt vor die Wohnungstür eben in diesem Fall vor die Wohnmobiltür. Zudem werden den Angaben zufolge alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten und die Servicekräfte tragen eine Maske bei der Anlieferung des Essens.

