Stand: 30.03.2020 19:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Keine Neu-Aufnahmen im Klinikum Wolfsburg

14 Mitarbeiter des Klinikums Wolfsburg sind nach Informationen von NDR Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb habe die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Corona-Krisenstab des Klinikums zahlreiche Sicherheits- und Hygienevorschriften in die Wege geleitet und umgesetzt. So seien alle 250 Patienten in der Nacht zu Montag auf das Coronavirus getestet worden. Die ersten Mitarbeiter der 150 seien am Morgen getestet worden. Nach derzeitigem Stand seien nur Mitarbeiter betroffen. Mit Ergebnissen rechne die Stadt spätestens am Dienstagmorgen, hieß es. Je nach Lage will die Stadt dann über weitere Schritte entscheiden. Aus Sicherheitsgründen nimmt das Klinikum vorerst keine neuen Patienten auf.

Pressekonferenz zur Corona-Krise in Wolfsburg 30.03.2020 18:00 Uhr Wolfsburg ist durch viele neue Corona-Fälle in den Blickpunkt geraten. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Stadt und Klinikum über den aktuellen Stand informiert.







Reimann lobt verantwortungsbewusstes Handeln

Patienten sollen auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden, so die Stadt. Nur der Kreißsaal und die Notaufnahme der Kinderklinik bleiben vorerst für Neuankömmlinge geöffnet. Lebensbedrohliche Notfälle sollten sich unter der Notrufnummer 112 melden, sagte die Leiterin der Zentralen Notaufnahme. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sagte dazu in der Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Niedersachsen, dass die Versorgungskapazität in der Region Braunschweig-Wolfsburg sehr groß sei. Allein in Braunschweig gebe es insgesamt drei Krankenhäuser, hinzu kämen weitere unter anderem in Wolfenbüttel und Peine. Mit dem Aufnahmestopp handele das Klinikum Wolfsburg verantwortungsbewusst. "Die jüngsten Entwicklungen in Wolfsburg machen uns deutlich, wie unerbittlich das Virus seinen Weg sucht", sagte Reimann.

Vorerst keine Besuche mehr erlaubt

Im Klinikum Wolfsburg werden unterdessen Patienten, die sich bereits dort befinden, nach Angaben der Stadt soweit möglich in Einzelzimmern untergebracht. Alle tragen den Angaben zufolge einen Mundschutz. Das Personal arbeite im Vollschutz, wo es medizinisch notwendig sei. Für Besucher gebe es unterdessen keine Ausnahmeregelungen mehr. Sie dürften das Klinikum vorerst nicht mehr betreten.

Zahlreiche Tote in Pflegeheim

Auch die Situation in einem Wolfsburger Pflegeheim beschäftigt den Krisenstab der Stadt weiter. Seit dem 23. März seien dort 17 Menschen gestorben. Fast die Hälfte der Bewohner habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Betreiber habe die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen inzwischen hochgefahren, so die Stadt. Ministerin Reimann hat unterdessen einen Aufnahmestopp für Pflegeheime angeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2020 | 15:00 Uhr