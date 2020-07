Stand: 03.07.2020 17:23 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Keine Aussiedler mehr nach Friedland

Nach der Häufung von Corona-Fällen im Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen werden dort vorerst keine weiteren Spätaussiedler aufgenommen. Der Bund müsse nun für eine entsprechende Unterbringung sorgen, sagte eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen am Freitag. Vergangene Woche war es im Grenzdurchgangslager Friedland zu dem Corona-Ausbruch gekommen. Bis Freitag hatten sich 62 Menschen infiziert. Betroffen seien 52 Spätaussiedler, drei Asylsuchende und mehrere Beschäftigte, sagte die Sprecherin. Die infizierten Personen sind in einem gesonderten Gebäude untergebracht. Am Dienstag waren alle etwa 400 Menschen im Lager auf das Virus getestet worden.

Videos 01:52 NDR Info Friedland: Landkreis fordert Aufnahme-Stopp NDR Info Die Zahlen der Covid-19-Infizierten im Grenzdurchgangslager Friedland ist laut Landkreis Göttingen auf 61 gestiegen. Der Landkreis fordert einen vorübergehenden Aufnahmestopp. Video (01:52 min)

13 Fälle in Landesaufnahmebehörde

Auch in der LAB in Braunschweig sind 13 Neuankömmlinge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie gehörten zu einer Gruppe von 45 Spätaussiedlern aus Kasachstan, sagte die Sprecherin. Die Gruppe soll vor zwei Tagen in Frankfurt (Hessen) gelandet und am Donnerstag mit dem Bus nach Braunschweig gefahren worden sein. Eigentlich hätten die Spätaussiedler dann ins Grenzdurchgangslager Friedland gebracht werden sollen. Doch die Kapazität dort ist nach dem Corona-Ausbruch erschöpft. Friedland hat eigentlich 700 Betten. Derzeit befinden sich 317 Menschen in der Einrichtung.

Jederzeit zum Nachhören 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.07.2020 | 17:00 Uhr