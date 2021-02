Corona-Jahr beschert Pharmazulieferer Sartorius dickes Plus Stand: 18.02.2021 16:56 Uhr Dem Göttinger Pharmazulieferer Sartorius hat der Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Coronavirus einen Boom beschert.

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 28 Prozent auf rund 2,34 Milliarden Euro. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 44 Prozent auf 226,3 Millionen Euro. Sartorius beliefert Impfstoffproduzenten mit Spezialfiltern, Zellkulturmedien und analytischen Instrumenten.

Unternehmen will am Standort Göttingen investieren

Die Nachfrage sei so deutlich gestiegen, dass das Göttinger Unternehmen kräftig investieren wird, hieß es am Donnerstag auf der Bilanz-Pressekonferenz. 400 Millionen Euro sollen demnach dieses Jahr in den Ausbau der Produktionskapazitäten fließen, auch am zentralen Standort in Göttingen entstehen zwei neue Anlagen.

