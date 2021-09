Corona-Inzidenz in Salzgitter ist landesweit am höchsten Stand: 06.09.2021 20:42 Uhr In Salzgitter haben die Corona-Infektionen deutlich zugenommen. Am Montag wies die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 178 auf. In Niedersachsen war das landesweit der höchste Wert.

Seit August sind die Fälle in Salzgitter kontinuierlich angestiegen. Die Stadt führt das auf Reiserückkehrer zurück. Sie machen aktuell 40 Prozent der Fälle aus, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Seit dem 1. September gilt in Salzgitter die 3G-Regel. Eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln wird derzeit nicht erwartet. Dies liegt an den, in der aktuellen Corona-Verordnung verankerten zusätzlichen Leitindikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten". Dadurch bestimmt die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr allein, welche Corona-Regeln gelten.

Weitere Parameter unter Warnstufe 1

Anders als die Inzidenz werden die Indikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten" nicht für die Kommune, sondern auf Landesebene gemessen. Aus den drei Parametern ergeben sich die Corona-Warnstufen. Als Faustregel gilt hier: Corona-Regeln werden verschärft oder gelockert, wenn zwei der drei Parameter bestimmte Grenzen über- oder unterschreiten. Die Indikatoren "Hospitalisierung" sowie "Intensivbetten" sind in Niedersachsen zuletzt zwar kontinuierlich angestiegen, lagen am Montag aber unter den Schwellenwerten für die Warnstufe 1.

Bereits im Frühjahr hatte Salzgitter wochenlang mit die höchste Inzidenz in Niedersachsen aufgewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Niedersachsen 18.00 | 06.09.2021 | 18:00 Uhr