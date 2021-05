Stand: 28.05.2021 09:01 Uhr Corona-Inzidenz gesunken: Lockerungen in Göttingen

Fünf Werktage in Folge lag der Inzidenzwert in Göttingen unter 50, und damit fällt die Testpflicht beim Einkaufen im Einzelhandel und in Einkaufszentren weg. Das hat das Gesundheitsamt beschlossen. Masken müssen allerdings weiter getragen und der Abstand zu anderen Menschen eingehalten werden. Sollte die Inzidenz in Göttingen an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 50 steigen, müssen wieder negative Corona-Tests, ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgelegt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.05.2021 | 08:30 Uhr