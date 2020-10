Stand: 13.10.2020 09:37 Uhr Corona: Infizierte Seniorenheim-Bewohnerin stirbt in Klinik

Eine 86-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Peine ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, wie der Landkreis mitteilte. Die Frau sei zuvor intensivmedizinisch im Klinikum Peine behandelt worden. In dem Seniorenheim in Peine war es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen, bei dem sich sechs Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Angestellte infiziert haben. Es ist der 13. Todesfall im Landkreis Peine, der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion steht.

Weitere Informationen Klinikum Peine: Rückkauf durch Stadt und Kreis ist perfekt Die neuen Eigentümer sichern den Fortbestand des Krankenhauses mit rund 30 Millionen Euro. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.10.2020 | 05:30 Uhr