Corona-Impfungen in Braunschweiger Hospital gehen weiter

Am Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig werden an diesem Freitag weitere Pflegekräfte und Ärzte gegen Corona geimpft. Sie sollen sich über das Wochenende erholen können, falls Nebenwirkungen auftreten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In der vergangenen Woche hatten sich 37 von 88 Beschäftigten nach der Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca krankgemeldet. Sie klagten unter anderem über Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Um Personalengpässe zu vermeiden, hatte der ärztliche Direktor, Karl-Dieter Heller, entschieden, die Impfungen zunächst zu stoppen. Jetzt rät er allen dazu, sich auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Nebenwirkungen müsse man bei Impfungen in Kauf nehmen - und nach ein bis drei Tagen seien diese in der Regel überstanden. "Die Alternative wäre eine Nicht-Impfung und das kommt für uns nicht infrage."

